Calcio | Candela | ' tra Dybala e Roma un amore forte | motivo per restare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023), 12 mag. (Adnkronos) - "è fortissimo, è un campione del mondo e in campo si vede una differenza netta quando gioca, spero che sia recuperato per il ritorno". A parlare all'Adnkronos è Vincentcommentando la gara vinta ieri dallasul Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League. "Tra Paulo esi è sviluppato da subito unfortissimo dal primo momento e questo potrebbe essere un buonper, da altre parti non accade nulla di tutto questo. L'argentino ha un bel rapporto con tutti: mister, società,come città, di cui ormai sente di fare parte. Bisogna coccolarlo per farlo rimanere e ini in questo non li batte nessuno. Credo che anche ...