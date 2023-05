Calcio | Brocchi ricorda euroderby 2003 | ' Inzaghi? Si capiva futuro da allenatore'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Simone? L'ho conosciuto alla Lazio. Non giocava tantissimo, ma aveva tanta voglia. Era già un conoscitore di, si vedeva che gli piaceva. Per lui percorso naturale diventareappena smesso di giocare. Poi ha fatto un percorso importante nelle giovanili, esperienza che ti insegna tanto. È riuscito a portare avanti la sua modalità di, che l'ha portato dov'è adesso". Lo dice l'ex Milan, Inter e Lazio Christiana margine dell'iniziativa organizzata per Milan-Inter da Operazione Nostalgia, storica community dedicata a storie e personaggi del, e il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Dopo aver ospitato due tifosi per il primo round della semifinale, l'ex centrocampista hato ...

...campo nella prima semifinale di Champions ma tantissimi anche i vip presenti alla 'Scala del'... A tifare per i rossoneri: Shevchenko, Nesta, Dida, Pirlo,, Helveg, Balotelli, Cafu, ...... c'è un dato già certo, che poi fotografa anche l'involuzione del nostro, allora prossimo a ... più Abbiati, Ambrosini e, gli ultimi 2 entrati nel secondo tempo. In totale, 9 giocatori ...Fiorentina, le parole di'La squadra viola esprime un bellissimo, cosa che è importante in vista della finale di Coppa Italia. Il fatto di averla raggiunta ed essere una potenziale ...

Calcio: Brocchi ricorda euroderby 2003, 'Inzaghi Si capiva futuro ... Il Tirreno

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Simone Inzaghi L’ho conosciuto alla Lazio. Non giocava tantissimo, ma aveva tanta voglia. Era già un conoscitore di calcio, si vedeva che gli piaceva. Per lui percorso na ...Il presidente Silvio Brocco a 360° dopo la festa promozione: "Lavori allo stadio e rapporti con le big di serie A per il nostro debutto tra i professionisti" ...