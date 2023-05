Il Renara ha davveroangoli magici, imperdibili per gli appassionati d'acqua dolce. Il tratto superiore del Renara - @Lorenzo/weBeach . Scendendo verso valle, le piscine naturali ...Il Renara ha davveroangoli magici, imperdibili per gli appassionati d'acqua dolce. Il tratto superiore del Renara - @Lorenzo/weBeach . Scendendo verso valle, le piscine naturali ...

Calamai: “In tantissimi hanno guardato il derby europeo tra Milan e Inter” Pianeta Milan

Luca Calamai, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio nel corso della trasmissione l'Editoriale: "Abbiamo fatto bella figura in tutto il mondo con questo derby europeo ...Tutto il paese in festa per gli strepitosi risultati calcistici: bandiere, sciarpe e striscioni alle finestre (soprattutto a Borgunto, rione storico) e per le strade, con ritrovo di tifosi e sostenito ...