Cagliari-Palermo sabato 13 maggio 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

... LE RUOTE BARIFIRENZE GENOVA MILANO NAPOLIROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI SABATO 13 MAGGIO 2023 Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del ...Tutte le venti squadre in campo in questo sabato per la penultima giornata. Alle 14 il Bari ospita la Reggina, ilaspetta il. Allo stesso orario anche Sudtirol - Cittadella, Venezia - Perugia, Spal - Parma, Como - Ternana, Brescia - Pisa, Benevento - Modena e Ascoli - Cosenza. Alle 16.15 il big ......30 ITALIA SERIE B Ascoli - Cosenza 14:00 Bari - Reggina 14:00 Benevento - Modena 14:00 Brescia - Pisa 14:0014:00 Como - Ternana 14:00 Spal - Parma 14:00 Südtirol - Cittadella 14:...

Cagliari-Palermo, le formazioni ufficiali – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

PALERMO – Una vittoria per provare a blindare l’accesso ai play-off. Questo è l’obiettivo del Palermo che, alla Unipol Domus, affronta il Cagliari nel match valido per la trentasettesima e penultima ...CAGLIARI. Il Cagliari è pronto a scendere in campo nell'ultima gara casalinga del campionato di Serie B. All'Unipol Domus fischio di inizio alle 14 per la sfida contro il Palermo. Ranieri dovrà fare a ...