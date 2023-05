Cagliari-Palermo | i convocati 

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il: 1 Grotta 2 Graves 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 12 Massolo 14 Broh 15 Marconi 16 Stulac 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 48 Bettella Anche il capitano Matteo Brunori partirà per la Sardegna insieme al resto della squadra. Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La vittoria per 5 a 0 in casa del Perugia è stata utile per tenere alto il morale in casa... Restano quindi due gare da giocare, quella contro ildi domani e quella contro il Cosenza. ...... sono sorte tendopoli in tutta Italia, da Venezia a Bologna, da Roma a Firenze, da Torino a Perugia, da Trento a, daa Bari, davanti alle sedi degli atenei e al ministero. Accanto ...3' DI LETTURA" Il club rosanero si prepara alle ultime due gare della regular season di Serie B. L'... Si comincia dalla difficile trasferta di, gara che Eugenio Corini ha cercato di ...

La storia del gemellaggio tra Roma e Palermo trova i natali diversi anni fa, ma continua ad essere molto forte il legame tra le due tifoserie. In una parte di stagione dove entrambe le squadre giocano ...E' tornato l'entusiasmo in casa Palermo dopo la vittoria per 2-1 sulla Spal che ha fatto piombare i rosanero in settima posizione ed in piena lotta play off.