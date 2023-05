Caduta libera | sondaggio-Ghisleri | di quanto crollano Pd e Schlein in 15 giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nelle ultime due settimane il trend dei partiti, nelle intenzioni di voto, resta praticamente invariato a parte un più decisivo calo del Partito democratico. Secondoriporta su La Stampa Alessandranel suoEuromedia Research per Porta a porta, "perdono punti di percentuali: il Partito Democratico (-0.5 per cento), Italia Viva (-0.4 per cento), Forza Italia (-0.3 per cento) e Fratelli d'Italia (-0.2 per cento)". "Guadagnano circa mezzo punto percentuale", prosegue la sondaggista, "Alleanza verdi e Sinistra (+0.6 per cento) e il Movimento 5 Stelle (+0.5 per cento)". Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni resta dunque primo partito anche se scende al 28,8 per cento. Il Pd, anch'esso in calo, registra il 19,6 per cento, seguito dal Movimento 5 stelle che sale al 16,2 per cento. La Lega di Matteo Salvini ...