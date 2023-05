Buoni Fruttiferi Postali | attenzione | rischi che vengano chiusi | Cosa sta succedendo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Poste Italiane potrebbe mettere la parola fine a questo prodotto amatissimo e i risparmiatori sono perplessi.ai: un prodotto veramente amato dagli italiani per tenere al sicuro i loro soldi. Isono molto diffusi in Italia perché sono titoli emessi dallo Stato che garantiscono un tasso di interesse chiaro. Quando arriva la scadenza i soldi sono garantiti e sono l’investimento prediletto da chi non vuole correre alcun tipo dio. Ma Poste Italiane potrebbe non avere più interesse ad emettere iproprio perché all’azienda rendono poco. Ipotrebbero chiudere? – ilovetrading.itLa notizia della possibile chiusura dei ...

Sono numerosi i consumatori che si stanno rivolgendo sedi di Adiconsum per chiedere assistenza sui loroPostali . Ancora oggi in Italia sono in circolazione circa 46 milioni di BFP sottoscritti dai risparmiatori.postali, le segnalazioni dei consumatori In particolare, ...... il momento è nodale! Quanto guadagno se investo 10.000 euro inpostali e in quanto tempo Ecco 9 montanti a confrontoIn quest'ultimo caso, è possibile consultare i movimenti e ipostali online, accedendo all'area personale sul sito di Poste Italiane. Questo strumento si rivolge a chi cerca una ...

Btp, buoni postali e conto deposito: tutti gli investimenti alternativi più sicuri e redditizi per famiglie e ilmessaggero.it

Ancora un severo pronunciamento giudiziale ei confronti dell’operato delle Poste Italiane. L’ultimo è stato di un giudice di pace in servizio presso il Tribunale di Latina che ha obbligato l’ente a li ...Tra i prodotti d’investimento più graditi dai risparmiatori troviamo sicuramente i buoni fruttiferi postali (BFP). Ad esempio, a maggio quanto guadagno se investo 10.000 euro in buoni fruttiferi ...