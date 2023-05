Buche fai da te | un cittadino rattoppa l’asfalto e viene multato! di Attilio Runello

La denuncia Dopo la manutenzione stradale 'da te', il signor Trenta è stato sanzionato per aver ... approfondimentonell'asfalto a Milano, Giovanni Storti: spendiamo sti due soldi Non ...L'asfalto scivoloso della pista di Miami, che quest'anno dovrebbe però avere menodi quelle della passata edizione, ed il fatto che anche a causa della bandiera rossa le scuderie non abbiano ......] La vedi così piccola, quando passa, specialmente se sei alla guida di un SUV, che non ci... Con essa siamo andati a zonzo per rotabili di ogni tipo, anche sterrati di campagna con notevoli, ...

Multato a Barlassina per aver riparato buca in strada: sanzione da 882 euro al 72enne per il lavoro fai da te Virgilio Notizie

L'indagine sulle buche cittadine ha “regalato” questo faccia a faccia tra il “robot-telecamera” e l'animale che vagava lungo i tubi di raccolta delle acque piovane. Il video è virale in rete ...Claudio Trenta, un pensionato che vive a Barlassina, in provincia di Monza, ha riparato da solo una buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, nel suo comune di residenza.