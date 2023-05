Bruce Springsteen and The E Street Band finalmente in Italia | ecco tutti i dettagli

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’attesa è finita.and The Etornanonel nostro Paese tra qualche giorno, dopo 7 lunghi anni. Il 18 maggio, Ferrara avrà l’onore di accoglierli per prima:si esibirà nella città estense per la prima volta, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Seguiranno gli altri due live nella penisola: il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023 del più grande performer rock dii tempi. La potenza del rock die della E(Roy Bittan piano e sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent basso, Stevie Van ...

L'attesa è finita. Bruce Springsteen and The E Street Band tornano finalmente nel nostro Paese tra qualche giorno, dopo 7 lunghi anni. Il 18 maggio, ...