Brigitta Cazzato | la primogenita di Loredana Lecciso | celebra le nozze in Kenya con Yan Goby

(Di venerdì 12 maggio 2023) La coppia si è sposata per la seconda volta dopo l’unione civile del 2022,ndo il matrimonio in un lussuoso hotel gestito dal neosposo. L'articolo proviene da DireDonna.

...con le figlie Isabel e Chanel Totti LA PRIMOGENITA Fotogallery - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la nascita di Celine Blue PRIMOGENITA DELLA SHOWGIRL Fotogallery -, ......con le figlie Isabel e Chanel Totti LA PRIMOGENITA Fotogallery - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la nascita di Celine Blue PRIMOGENITA DELLA SHOWGIRL Fotogallery -, ......con le figlie Isabel e Chanel Totti LA PRIMOGENITA Fotogallery - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la nascita di Celine Blue PRIMOGENITA DELLA SHOWGIRL Fotogallery -, ...

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta si è sposata in Kenya TGCOM

Brigitta Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso: ecco chi è la ragazza che recentemente si è sposata in Kenya.Brigitta Cazzato e il compagno Yan Goby si sono sposati per la seconda volta in Africa dopo l’unione civile del 2022.