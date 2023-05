Brescia-Pisa sabato 13 maggio 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

(Di venerdì 12 maggio 2023) A due giornate dalla fine del campionato, o almeno della sua stagione regolare, Ilè impegnato prima di tutto nello scongiurare la retrocessione diretta senza dare comunque per persa la battaglia per evitare anche gli spareggi, sebbene recuperare tre punti su sei sarà molto difficile. Con la trasferta di Palermo in programma nell’ultima giornata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si vota in 13 capoluoghi di provincia (Ancona,, Brindisi, Imperia, Latina, Massa,, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza). L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei ...Il programma del 37° turno del campionato di Serie B Sabato 13 maggio ore 14 Como - Ternana, Ascoli - Cosenza, Bari - Reggina, Benevento - Modena,, Cagliari - Palermo, Frosinone - ...LOMBARDIA (3) - provincia di: Toscolano - Maderno, Gardone Riviera, Sirmione; TRENTINO ... Massa; provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio; provincia di: ...

Verso Brescia-Pisa: Ancora out Touré e De Vitis SestaPorta.News Pisa

Seggi aperti, domenica e lunedì, in circa 760 Comuni. Un passaggio elettorale che è anche un testo sullo stato di salute dei partiti a sette mesi dall'inizio della legislatura, dopo le elezioni nel La ...Il 14 e 15 maggio (in Sardegna il 28 e il 29) 6,3 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco in 793 comuni, tra cui 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Impe ...