(Di venerdì 12 maggio 2023) “Ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell’Italia del Nord la in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l’Appennino: nebbia densa e gelata lo opprime d’inverno, l’estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente e qui tutto si esaspera, qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura ma gli uomini rimangono sempre uomini e qui accadono cose che non possono accadere da nessuna altra parte.” Chi non riconosce le parole di Guareschi nel primoe don Camillo ambientato a, piccolo comune emiliano che da quel momento è diventato l’emblema di una Italia tanto desiderata quanto mai esistita.per gli italiani è il paese della politica dove, il comunista tutto d’un pezzo che di nascosto fa battezzare ...

2009 ad oggi una sola persona si è distinta per la lotta alle infiltrazioni 'ndranghetista in ... "inerzia dell'amministrazione comunale (di) ad eccezione della consigliera Catia Silva". ...I lavori di riqualificazione approvati dovranno rispettare il cronoprogramma stabilito... Nei Comuni di, Correggio (edificio in via Moggi), Novellara e San Polo d'Enza verranno eseguiti ...I lavori di riqualificazione approvati dovranno rispettare il cronoprogramma stabilito... Nei Comuni di, Correggio (edificio in via Moggi), Novellara e San Polo d'Enza verranno eseguiti ...

Brescello, dal Pci di Peppone al boss “educato” Nicola Porro

Era responsabile della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza del distretto "Disponibile all’ascolto, sapeva riconoscere e apprezzare i talenti di ciascuno".BRESCELLO (Reggio Emilia) – Nella Bassa, nella zona già destinata a divenire area industriale a Dugara, potrebbe sorgere un grande polo logistico. Eco-logistico, come spiegano i promotori, che assicur ...