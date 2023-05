BRANDO MADONIA “LE CONSEGUENZE DELLA NOTTE” il nuovo album dal 12 maggio “Io non odio te” è il nuovo singolo

Piotta è sempre Piotta!- Voto 6,30 - Pop leggero con sonorità brit per un racconto di un rapporto conflittuale e di come sia sempre più difficile mantenere un equilibrio emotivo. Plug ...da venerdì 12 maggio disponibile in versione fisica e in digitale "le conseguenze della notte" il primo album da solista Sarà disponibile da venerdì 12 maggio in versione fisica e ...Tra i guest: Nadiè, Roberta Finocchiaro con Gino Finocchiaro,, Peppone Tomaselli, Picciotto, Massimo Nero e Leakers. Le nuove proposte: Chiara Di Fede, Aria, Add Once, Tuccio Tavilla e ...

“Io Non Odio Te”: in anteprima il nuovo video di Brando Madonia Billboard Italia

Brando Madonia da venerdì 12 maggio disponibile in versione fisica e in digitale “le conseguenze della notte” il primo album da solista ...