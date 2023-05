BperTe | al via il pacchetto di agevolazioni per le imprese

(Di venerdì 12 maggio 2023) pensato da Confindustria Bergamo e BPER Banca Previsti nuovi strumenti per progetti green, energetica e capitale circolante Più slancio ai progetti green e di efficienza energetica delle, ma anche una migliore gestione della liquidità aziendale. Sono questi alcuni degli obiettivi deldi misure “”, sottoscritto oggi da Confindustria Bergamo con BPER Banca, che abbraccia un ventaglio molto ampio di interventi a supporto della crescita delledel territorio, prevedendo, inoltre, condizioni vantaggiose per leassociate in tema di tassi di interesse e commissioni. Investimenti, capitale circolante, progetti green, progetti energy, gestione della liquidità aziendale, welfare, sono i temi affrontati nell’accordo, che dedica un capitolo specifico alle ...

Più slancio ai progetti green e di efficienza energetica delle imprese, ma anche una migliore gestione della liquidità aziendale ...