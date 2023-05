(Di venerdì 12 maggio 2023)vola inai2023 di, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il pugile italiano ha letteralmente dominato la semicontro l’armeno Narek Manasyan, imponendosi con un nitidissimo e sacrosanto verdetto unanime (5-0: cinque 30-27). Il campano ha alzato sensibilmente l’asticella rispetto ai tre turni precedenti, dove non aveva ancora sfoggiato tutto il suo acclarato talento e dove aveva dato l’impressione di combattere con le marce basse. Oggi il Campione d’Europa è parso decisamente più concentrato e preciso in termini agonistici. sciorinando uno stile impeccabile e risultando almeno due gradini sopra al rognoso avversario, che ai quarti diaveva regolato il ben più quotato spagnolo ...

Una gara che ha avuto un inizio chiaro e un finale molto bello per tutto il mondo e il movimento dellaitaliana. Mouhiidine , Campione d'Europa e argento iridato in carica, si è guadagnato la ...L' Italia dellaperde pezze ai Mondiali Elite maschili 2023 in corso di svolgimento sul ring della Humo Arena ...a rappresentare i nostri colori ai Mondiali di Tashkent rimane il peso massimo...La, soprattutto a livello dilettantistico, ha di questi problemi da anni. Contava però superare il turno eAbbes Mouhiidine ce l'ha fatta senza troppi patemi. Negli ottavi di finale, in ...

Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine pugno d'acciaio: Finale ai Mondiali, battaglia campale con il colosso russo per l'oro OA Sport

I mondiali maschili ospitati a Tashkent in Uzbekistan, hanno raggiunto le semifinali e assicurato ai 52 promossi, un premio minimo di 50.000 dollari. Tra questi un solo azzurro, l'argento uscente ...