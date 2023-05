Borsa | Milano prosegue positiva +0 | 9% | sprint Recordati e Bper

(Di venerdì 12 maggio 2023)Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,91%), prima tra le rivali europee in vista del pronunciamento di Fitch sull'Italia atteso nella tarda serata. In rialzo il ...

Prosegue positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,91%), prima tra le rivali europee in vista del pronunciamento di Fitch sull'Italia atteso nella tarda serata. In rialzo il ...... alle rassicurazioni che il governo pretende per mantenere Roma al centro del network internazionale di Lufthansa, che invece guarda con più interesse a. Quel che è certo è che la scadenza di ...... che si e' tenuto a Palazzo Marino e al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune, delle squadre Ac Milan e Fc Internazionaleed Emanuela Carpani, soprintendente all'Archeologia, ...

Prosegue positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,91%), prima tra le rivali europee in vista del pronunciamento di Fitch sull'Italia atteso nella tarda serata. (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...