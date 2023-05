... Getty Images Marion Cotillard in CHANEL Credits: Getty Images Matilde Gioili in BLAZÉ... cappotto oversize, top nero elasticizzato, loafer neri eFERRAGAMO Credits: Getty ImagesLottomatica, ricorda S&P, ha completato la sua Ipo alladiraccogliendo risorse per oltre 600 milioni. L'attuale capitalizzazione di mercato e' di circa 2,2 miliardi e il flottante ...Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,92% a 27.447 punti. .

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,92% - Economia Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Chiusura positiva per l'Europa, al termine di una seduta di acquisti soprattutto sui comparti banche ed energia. Piazza Affari e' maglia rosa sostenut ...