Bonus 150 euro | nuovi pagamenti a sorpresa a maggio

Leggi su consumatore

(Di venerdì 12 maggio 2023) In arrico anuove erogazioni del secondouna tantum voluto dal governo Draghi per fronteggiare l’inflazione Nonostante siano passati diversi mesi sono ancora in circolazione pratiche che riguardano ianti inflazione. Si tratta del secondovoluto dal governo Draghi per assorbire gli effetti dell’inflazione nello scorso anno. In particolare, sono stati L'articolo proviene da Consumatore.com.