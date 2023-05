Bonucci ko | Nations League a rischio | Mancini punterà su Bastoni?

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’infortunio non è grave. Ma rischia di tenerlo fuori per 20 giorni. Tradotto: rientro a inizio giugno. Forse troppo tardi per ritrovare la condizione ed essere convocato per la semifinale dicontro la Spagna. Leonardopotrebbe non esserci. Dopo aver perso le prime due sfide delle qualificazioni ad Euro 2024, che hanno visto l’Italia prima perdere con l’Inghilterra poi rimettersi in carreggiata grazie alla vittoria su Malta, il difensore campione d’Europa molto probabilmente salterà anche l’appuntamento più importante della stagione azzurra. Colpa della lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra rimediato in Europacontro il Siviglia. Ma non solo. La colpa è anche, se non soprattutto, di un’annata che definire travagliata è poco. Il centrale della Juventus, quest’anno, non ...

...i battenti la Great Exhibition del 1851 (Great Exhibition of the Works of Industry of all), ...del rinoceronte Nati oggi 1 maggio Javier Bardem (1969) Laura Betti (1927) Leonardo(1987) ...... ad Enschede, nella semifinale della Final Four diLeague contro la Spagna, L'altra ... Dae Immobile, che erano infortunati (come anche Barella e Pellegrini ieri) a chi come Zaniolo , ...... già affrontata lo scorso anno nel girone diLeague, è avversario subito ostico e di ... Formazione Vediamo, mancherà solo. A centrocampo non abbiamo grandi problemi, saremo i soliti, ...

Italia, Bonucci: "Ingratitudine Vissuta tutta la carriera così" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus ha diramato il bollettino medico riguardo le condizioni di Leonardo Bonucci, uscito anzitempo ieri sera nella semifinale contro il Siviglia.Nuovo infortunio per Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus, nella serata che lo ha visto festeggiare le 500 presenze in bianconero, ha alzato bandiera bianca durante la sfida di Europa League c ...