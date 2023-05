Bono Vox a Napoli | la battuta sulla Juve e la bufera social

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il leader degli U2 "allergico" ai bianconeri, i tifosi dellanon gradisconoVox, che domani sera è attesissimo al Teatro San Carlo diper l’unica tappa italiana del suo spettacolo “Stories of Surrender”, finisce nellaper questioni calcistiche. Il leader degli U2, che è già arrivato già da un paio di giorni in città, si era già fatto fotografare con una sciarpa delal collo, regalatagli dai tifosi al suo arrivo all’aeroporto di Capodichino. Ma ieri, mentre assaporava un piatto di spaghetti alle vongole nel rinomato ristorante ‘Mimì alla ferrovia’ si è lasciato sfuggire unantus che gli è costata una tempesta di insulti sui suoi profili. Al cameriere che gli ...

, che domani sera è attesissimo al Teatro San Carlo di Napoli per l'unica tappa italiana del suo spettacolo 'Stories of Surrender', finisce nella bufera social per questioni calcistiche. Il ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato, frontman degli U2, al Teatro San Carlo dove il cantante irlandese si esibirà domani sera nell'unica data italiana del suo spettacolo "Stories of surrender". Manfredi ha donato ail ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato questo pomeriggioal Teatro San Carlo, dove domani sera il frontman degli U2 si esibirà in 'Stories of surrender'. Manfredi ha donato ail crest della città per portagli il saluto di tutta Napoli. 'Siamo ...

Bono degli U2 a cena a Napoli: la frase contro la Juventus inItalia

Bono Vox, che domani sera è attesissimo al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo “Stories of Surrender”, finisce nella bufera social per questioni calcistiche. Il le ...Una pizza nel rione Sanità per Bono Vox, che è a Napoli da alcuni giorni in vista dello spettacolo 'Stories of surrender' che lo vedrà esibirsi domani ...