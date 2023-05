Bomber Nzola rinnova con lo Spezia. Il Torino saluta un obiettivo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Se loriuscirà a salvarsi e resterà in Serie A il merito sarà soprattutto suo. Non è detto che l’impresa riesca, perché a quattro gare dalla fine l’è tutt’altro che agevole. Ma M’Balail suo l’ha fatto. E si è guadagnato il rinnovo di contratto firmato quest’oggi con il club ligure fino a giugno 2026. I suoi 13 gol stagionali, d’altronde, sono un bottino davvero notevole. Persino inaspettato. Questo triennale è più che meritato. Chi voleva ilangolano, che a giugno 2024 sarebbe andato in scadenza, ora dovrà sudare qualche camicia in più. Lo, dopo aver rischiato di perdere l’attaccante a gennaio, corteggiato a lungo daldi Urbano Cairo, è riuscito a trovare l’accordo per prolungare il rapporto e blindarlo. Del restoè ...

RINNOVA FINO AL 2026 Con una nota ufficiale la società ligure ha ufficializzato il rinnovo del suo attaccante di punta: Mbala Nzola. Classe '96, il calciatore angolano è arrivato a La Spezia nel 2020. Di lì 97 presenze e 35 reti. Il futuro però, sarà ancora in bianconero, avendo firmato un prolungamento di contratto fino al 2026.

