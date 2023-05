Bologna | Thiago Motta | “Con la Roma sfida di livello Futuro? Bisogna programmare al meglio”

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro la. “Sono una squadra molto solida difensivamente, hanno una rosa importante, ildi domenica sarà altissimo, noi dovremo essere molto concentrati per affrontarli. Sansone sta recuperando ma non ci sarà, Schouten oggi si è allenato bene. Jhon Lucumi non ci sarà perché l’ho lasciato andare in Colombia per la nascita di suo figlio, un momento bello e importante. Arnautovic? E’ stanco e si sta reintegrando piano piano, aspettiamo che riprenda a pieno la forma fisica”. Il tecnico rossoblù ha poi dichiarato: “Zirkzee? Penso che ci siano altri che stanno, non ci sono dei segreti: ha del talento, ha giocato quello che si è meritato. Sta a lui dimostrare. Dominguez mi dispiacerebbe perderlo, è un ...

Bologna, Thiago Motta rivela: "Lucumì è partito! Vi svelo le condizioni di Arnautovic, Sansone e Schouten" Fantacalcio ®

A due giorni dalla sfida interna di domenica alle 18 contro la Roma, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza dalla sala stampa del Centro Tecnico Nicolò Galli. "Sansone sta recupe ...