Bobby Fish | “Non penso di tornare in AEW”

(Di venerdì 12 maggio 2023)è sbarcato in AEW nel 2021, dopo aver lasciato la WWE dopo alcuni “budget cuts” in quell’anno: a Jacksonville, l’ex Undisputed Era, ha potuto riabbracciare prima Adam Cole e poi anche Kyle O’Reilly, con il quale ha rimesso in piedi i reDRagon, non ottenendo però il successo sperato.ha poi lasciato l’AEW per approdare a IMPACT, ma poi si è cimentato anche nella boxe, vincendo addirittura il suo primo incontro. Nonostante questi successi, il wrestler, complice forse anche la sua età (47 anni il prossimo ottobre), non è sicuro di volerin AEW, lì dove ora è arrivato anche Roderick Strong. Le sue parole Le possibilità di rivedere l’ex Undisputed Era al completo sotto le insegne dell’AEW sembrano dunque molto basse, visto che al podcast Haus of Wrestling,ha ...

Mazino ha anche avuto qualche ruolo marginale in film indipendenti comeBones e Vita , ma la ...- up comedian Andrew Santino recita insieme a Rek Lee rispettivamente nei panni di Michael e, ...Mazino ha anche avuto qualche ruolo marginale in film indipendenti comeBones e Vita , ma la ...- up comedian Andrew Santino recita insieme a Rek Lee rispettivamente nei panni di Michael e, ...

Bobby Fish ci aggiorna sulle condizioni di Kyle O'Reilly The Shield Of Wrestling

Kyle O'Reilly potrebbe presto riunirsi ad Adam Cole e Roderick Strong sui ring della All Elite Wrestling per riformare l'Undisputed ERA.In un recente episodio di “The Undisputed Podcast with Bobby Fish“, Burch ha dettagliato le difficoltà che ha sopportato nella sua prima run in NXT dal 2012 fino al suo licenziamento nel 2014. “Se non ...