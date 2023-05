Bmw presenta la nuova R 12 nineT

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – in occasione dell’anniversario dei “100 anni di BMW Motorrad” e così succede alla R, lanciata esattamente dieci anni fa.Come la BMW Rdel 2013, è una roadster classica, potente e purista, che offre un’infinità di opzioni per una personalizzazione quasi illimitata. Il design inconfondibile, l’accelerazione elevata, l’erogazione di potenza, il suono inconfondibile e la fluidità di funzionamento del boxer lo hanno reso rapidamente un modello iconico di moto BMW. Con il suo motore boxer raffreddato ad aria/olio, laR 12continua questa grande tradizione. Il numero 12 nella designazione del modello si riferisce alla cilindrata del motore, come per molti modelli della storia di BMW Motorrad, ad esempio l’attuale R 18. Ancor più del suo modello predecessore, la ...