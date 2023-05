Blitz al Senato | sit - in di Ultima generazione fuori dal Tribunale

Sit in davanti a piazzale Clodio in solidarietà dei tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un'udienza davanti al giudice monocratico per ildello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice la facciata di Palazzo Madama. I tre sono accusati di danneggiamento aggravato. Alla manifestazione partecipano alcune decine di ......Cucchi partecipando a un sit in di solidarietà a piazzale Clodio con tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un'udienza davanti al giudice monocratico per il......di Ultima Generazione per ilfuori Palazzo Madama del 2 gennaio scorso. Gli imputati sono accusati per danneggiamento aggravato per avere lanciato vernice rossa sulla facciata del. Il ...

Blitz al Senato: Palazzo Madama e ministero Cultura parti civili ... Agenzia ANSA

Roma, 12 mag. (askanews) – Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti del movimento ambientalista ‘Ultima ...Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz fuori ...