(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildella Repubblica, ildellae il Comune di Roma sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti di Ultima Generazione per ilfuori ...

Sit in davanti a piazzale Clodio in solidarietà dei tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un'udienza davanti al giudice monocratico per ildello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice la facciata di Palazzo Madama. I tre sono accusati di danneggiamento aggravato. Alla manifestazione partecipano alcune decine di ......Cucchi partecipando a un sit in di solidarietà a piazzale Clodio con tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un'udienza davanti al giudice monocratico per il......di Ultima Generazione per ilfuori Palazzo Madama del 2 gennaio scorso. Gli imputati sono accusati per danneggiamento aggravato per avere lanciato vernice rossa sulla facciata del. Il ...

Blitz al Senato: Palazzo Madama e ministero Cultura parti civili ... Agenzia ANSA

Sit-in fuori dal tribunale a Roma in occasione della prima udienza del processo che vede imputati tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione accusati di danneggiamento aggravato per ...Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz fuori ...