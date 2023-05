Biorivitalizzazione a casa | la beauty routine “pro-collagene” step by step

Leggi su amica

(Di venerdì 12 maggio 2023) Con il cambio di stagione, c’è bisogno più che mai di rigenerare la pelle in profondità con trattamenti skincare ispirati alla. La tipica stanchezza primaverile e le reazioni allergiche sono spesso visibili proprio sul viso dove le zone d’ombra diventano più marcate, i solchi più profondi e i rossori più intensi. Per ripristinare il tono, la compattezza e l’uniformità cutanea, servono creme e sieri in grado di migliorare la qualità e la quantità delle fibre di collagene e di elastina nei tessuti. Il principio è lo stesso dellanel campo della medicina estetica. «Si tratta di un trattamento mini-invasivo particolarmente apprezzato per donare immediata elasticità e idratazione alla pelle e avere un effetto glow naturale – racconta Carola di Giulio, founder di Julius Clinic Aesthetics -. Le aree trattabili sono ...