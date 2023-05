Bibliofili a raduno a Mantova per una passione che non conosce crisi

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Torna il 20 e 21 Maggio, in un’edizione che promette di non deludere le aspettative dei più esigenti bibliofili, la mostra mercato internazionale dedicata a tutti gli amanti di libri e stampe antichi. Per chi ancora non lasse, nata nel 1975 con l’associazione culturale Il Frontespizio,Libri Mappe Stampe è stata la prima mostra mercato dedicata esclusivamente alla carta antica e preziosa del panorama italiano. Dopo un decennio di interruzione, dal settembre 2019 è tornata nella sua formula semestrale (si tiene due volte l’anno: Maggio e Settembre), riaffermandosi subito come appuntamento di riferimento per la qualità della proposta espositiva, attentamente selezionata, e all’internazionalità degli espositori coinvolti. Nel cuore della città dei Gonzaga, a pochi passi dal Museo Archeologico e da Palazzo Ducale, il chiostro del Museo ...