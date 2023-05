Beyoncé è femminista?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Beyoncè è? Quando nel 2017 Adele strappa il Grammy Award per il miglior disco dell’anno con il suo album 25, dichiarando di “non poterlo accettare perché il suo cuore era con, doveva vincerlo lei”, si capisce una cosa: la solidarietà femminile aveva impresso un salto definitivo. Eppure il femminismo diè sicuramente un femminismo pop, pieno di sfaccettature. L’album Everything is Love assieme al marito (traditore) Jay-Z ai più è sembrato poco coerente con l’empowerment femminile. Ma poi lei in Freedom canta: “Mi hanno servito dei limoni, e io ci ho fatto la limonata”. Ovvero: qualunque cosa succeda nella tua vita, l’importante è che ne cavi fuori qualcosa di buono, di rinfrescante e importante. Come la limonata. Godetevi sul tema femminismo e empowerment i 4 libri da leggere della ...