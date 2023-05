Berlusconi torna in video | “Voto comunali può incidere su peso governo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – “Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca. Dopo il mio intervento di sabato scorso alla Convention di Forza Italia a Milano, mi permetto di disturbarvi ancora per ricordarvi che domenica e lunedì, cioè dopo domani e dopo dopo domani, si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e gli amministratori in settecento comuni e città italiane”. Inizia così il messaggio del leader di Forza Italia, Silvio, affidato a undalla struttura ospedaliera del San Raffaele in cui è ricoverato dal 5 aprile scorso per curare una infezione polmonare. “Ecco, vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi ...

Inizia così il messaggio del leader di Forza Italia, Silvio, affidato a un video dalla struttura ospedaliera del San Raffaele in cui è ricoverato dal 5 aprile scorso per curare una ...Il leader di Forza Italia Silvioa farsi sentire e vedere, dall'ospedale San Raffaele dove si trova ricoverato dallo scorso 5 aprile, con un nuovo video - messaggio in vista delle elezioni amministrative di domenica ...Un altro video. Sempre in "giacca e camicia". E sempre dal San Raffaele da dove è ricoverato dallo scorso 5 marzo . Silvioalla vigilia delle amministrative in 700 Comunia parlare attraverso un nuovo video, il secondo dopo quello realizzato per la convention di Forza Italia a Milano qualche giorno fa. "...

Berlusconi torna in video: "Voto comunali può incidere su peso ... Adnkronos

(Adnkronos) - Silvio Berlusconi torna ancora una volta in video dalla stanza del San Raffaele dove è ricoverato dal 5 aprile scorso per curare una infezione polmonare. Dopo il messaggio inviato alla c ...Inizia così il messaggio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, affidato a un video dalla struttura ospedaliera del San Raffaele in cui è ricoverato dal 5 aprile scorso per curare una ...