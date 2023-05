(Di venerdì 12 maggio 2023)ha parlato delle parole didopo Milan-Inter 0-2. Poi lo Zio tiene comunque ancora aperta la qualificazione e la gara diQUALIFICAZIONE APERTA ? Beppea Sky Sport 24 tieneil: «sempre molto saggio e tranquillo. La gara diè ancora aperta, il Milan la può giocare in modo libero, aggressivo, non ha nulla da perdere. Io che conosco la pazza Inter stare cauto e paziente. Sarà una bella partita per il, ancora tutto! Ho giocato il derby 44 volte, quella settimana era difficile, ma quando salivi le scalette diventava la partita più bella del mondo. Ma la settimana è veramente complicata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Sul derby in Champions,ha le idee chiare: "L'Inter deve fare come ha fatto finora: con l'... Mercoledì vai a Verona ma l'Inter può permettersi Asllani: l'unico che non riposa mai è, che ...Commenta per primo Beppeanalizza la vittoria dell'Inter sulla Lazio a Sky: : 'Vedo una squadra che sta bene ...ha fatto un errore, ma è anche l'unico giocatore che non fa mai turnover, ...... ma sono due svarioni della difesa dell'Inter a permetterle; per il resto Ramos e Rafa non vedono palla per tutto il primo tempo sontuosamente contrati da Bastoni e. Il buonsi ...

Bergomi: «Acerbi Ha detto cosa saggia! Ritorno aperto, Milan…» Inter-News.it

Parole e pensieri di Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter intervistato a margine dell'evento 'Il Foglio Sportivo 2023'.Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter: “Queste partite sono difficili da preparare psicologicamente. Questi sono ragazzi che vivono grandi tensioni: io ho giocato 44 derby, ma mai uno i ...