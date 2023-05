Bergamo Next Level si chiude nel segno della Cultura | “La città diventi luogo per costruire futuri connessi”

(Di venerdì 12 maggio 2023)2023 –sinelmusica, delle arti performative e del prezioso patrimonio storico-le a queste legato. Un omaggioterza edizionerassegna – promossa da Università degli studi die Pro Universitate Bergomensi in collaborazione con Comune, Provincia, Camera di Commercio e Ufficio Scolastico Territoriale di– aBrescia Capitale2023. Al Teatro Sociale diva in scena nella sera giovedì 11 maggio, Frontiere e conflitti. Arti performative a confronto, che intende ...

Prima partita da titolare e primo gol in Serie A , anel 2 - 0 contro l'Atalanta. Niente ...' ha detto emozionato nel post partita dopo tutta la trafila in bianconero tra Primavera eGen. ......Gen . Iling Junior, nuova stellina della Juventus . Recupero, scatto, scambio e poi tap - in vincente: questo il primo gol di Iling Junior con la maglia della Juventus , segnato acontro ...Samuel Iling - Junior ricorderà per sempre la gara di oggi con l' Atalanta a. L'ala inglese della Juve classe 2003 ha disputato la prima partita da titolare in serie A e ... nellaGen di ...

Con «Bergamo Next Level 2023» il territorio si connette al futuro L'Eco di Bergamo

Al polo economico-giuridico dell’Università di Bergamo i tre segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm insieme al direttore generale di Federmeccanica Confindustria, Stefano Franchi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...