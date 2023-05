Ben Affleck apre la portiera dell’auto a Jennifer Lopez ma poi la sbatte con stizza | la scena non passa inosservata – VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Gli sguardi bassi, tetri, poi lui che lelae che la, con una certa violenza, infastidito. Sta facendo il giro del web ilin cui compaiono Ben, che raggiungono a piedi la loro auto. La clip non èta, specialmente in considerazione dei retroche ruotano intorno alla coppia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi Anche Jennifer Lopez e, baci e sguardi innamorati sul red carpet per la prima di 'Air' Nel video che circola sui social si vede ancheche si accorge di essere stato filmato e alza una mano per ...Un video con protagonistaha rapidamente fatto il giro della rete e ha attirato le attenzioni dei fan di tutto il mondo. Aria di crisi trae JLo O semplice nervosismo In queste ore ha fatto il giro ...E' diventato virale il video di. Sui social circola il suo video dell'attore mentre sbatte la portiera dell'auto in faccia alla compagna Jennifer Lopez . Le immagini del gesto, considerato poco educato, sono diventate ...

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il video del litigio per strada diventa virale TGCOM

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far notizia per un breve video che sta circolando insistentemente in rete, dove si vede l'attore mentre sbatte la portiera dell'auto in faccia alla moglie.La coppia è stata immortalata durante un diverbio, i Bennifer sono in crisi Che la coppia non si risparmi musi lunghi è risaputo da tempo, tanto che i siti di gossip internazionali li vogliono in cri ...