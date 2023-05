Belgio | Witsel annuncia il ritiro dalla Nazionale | per lui 130 presene e 12 gol

(Di venerdì 12 maggio 2023) Axelhato la sua intenzione di non indossare più la maglia del: per lui 130 presenze e 12 gol: “Sono molto orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese per 15 anni. Ora voglio dedicare più tempo alla mia famiglia e concentrarmi sul club”. SportFace.

Axel, il terzo protagonista, si unisce all'entusiasmo dei suoi compagni di squadra, ... perché sarà la data in cui "One For All" farà il suo debutto su Prime Video contemporaneamente in, ...Allenatore: Dalic(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Dendoncker,, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Mertens. Allenatore: ...(3 - 4 - 2 - 1) : Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier,, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku. Ct.: R. ...

Dopo 15 anni e 130 presenze con la maglia del Belgio, Axel Witsel dice addio alla Nazionale. "Dopo attente considerazioni, è con grande emozione ...Romelu Lukaku, Axel Witsel e Thibaut Courtois, protagonisti di One For All, docu-serie sul calcio su Prime Video dal 25 maggio 2023.