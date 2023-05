(Di venerdì 12 maggio 2023) Labancaria della Banca centrale europea deve intervenire in maniera più energica per assicurare una adeguata gestione delo dida parte delle banche, in particolare quando i ...

La, ricorda ancora ladei conti Ue, ha segnalato di recente che le prospettive per le banche stanno peggiorando, per effetto di una congiuntura economica al momento difficile, mentre le ...Salgono tassi di interesse e inflazione, mentre lacertifica l'inasprimento del credito bancario. Garanzie e agevolazioni sono però ancora a ... mentre, stando ai dati forniti dalladei Conti, ...... sorvegliato speciale per capire quali saranno le prossime mosse die Fed. Il Dow Jones è in ... Le sdi distillati , che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un ribasso ...

Bce, Corte conti Ue: rafforzare misure Vigilanza su rischi credito Agenzia askanews

Eca, la Corte dei conti europea, in una relazione speciale sulla vigilanza bancaria Ue raccomanda alla Bce un approccio “più rigoroso” per gestire e coprire meglio i rischi di credito. La Bce non ci s ...La rilevanza di questi compiti, sottolineato i giudici contabili Ue, secondo quanto riporta un comunicato, deriva anche dal fatto che una gestione ...