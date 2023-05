Basket inclusivo | ‘Sant’Angelo a Sasso’ e ‘Meomartini’ insieme per la disabilità

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Inclusione sociale ed un primo approccio verso il. Su queste coordinate si è svolta la lezione del mattino con la conclusione del progetto della Gs Meomartini e dell‘Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso diretto da Michele Ruscello, nell’ottica di una scuola inclusiva. Gli allenatori Massimiliano Tipaldi, Fiorella Maria Berruti e Cosimo Cefalo supportati dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo hanno fatto svolgere esercitazioni in attivita? motorie di avviamento alla pallacanestro a tutte le classi di scuola primaria che hanno, tra i frequentanti, alunni con disabilita?. Il progetto ha coinvolto circa 250 ragazzi per 11 classi anche con il plesso di Capodimonte e questa mattina i bambini sono stati premiati con una medaglia. Presenti anche gli assessori Carmen Coppola Maria Carmela ...

