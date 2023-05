(Di venerdì 12 maggio 2023) L’, prima del derby di ritorno in Champions League contro il Milan (vedi articolo), deve affrontare in Serie A ile non deve lasciarsi distrarre. Da Sky Sport sono arrivati gli ultimi aggiornamenti con Matteo. NESSUNA DISTRAZIONE ? Il giornalista Matteo, a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sull’in vista del match contro il(vedi articolo): «Non sarà semplice per l’affrontare ilsenza farsi distrarre da un ritorno fantascientifico contro il Milan. Simone Inzaghi non parla in conferenza ma ci aspettiamo qualche cambiamento. Ci sarà turnover, che poi è il fattore che Inzaghi sta utilizzando da diverso tempo. Il tecnico ogni partita vuole avere giocatori freschi. Può ...

...- Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Matteoe ...... caldissima atmosfera a San Siro.20.10 Milan -, intervistato ai microfoni di calciomercato.it anche Carlos Passerini ha 'fornito' il suo possibile pronostico della gara.20.00 Matteoai ...... Andrea Marinozzi - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Matteoe Andrea Paventi Veneti con 8 punti in 4 turni. - 1 dalla salvezza. In casa non battono l'dal 1992. ...

Barzaghi: «Inter-Sassuolo, no distrazioni! Può tornare Handanovic» Inter-News.it

Le ultimissime sulla formazione e non solo: arrivano da Sky Sport gli aggiornamenti verso Milan-Inter di questa sera ...Per Calciostyle abbiamo intervistato la Nonna Interista, tifosa dell'Inter dalla nascita. Ci racconta l'amore per l'Inter da oltre mezzo secolo.