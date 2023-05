Baronissi | coppia non si ferma all’alt | arrestati dopo inseguimento

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una, composta da un 36enne di Montoro ed una 35enne di, a bordo di un Suv preso a noleggio, – come riporta il quotidiano La Città – non si èta ad un posto di blocco dei Carabinieri sulla variante est di Avellino e ha tentato la fuga imboccando l’autostrada A16. L’, che ha creato non pochi disagi in strada, si è concluso pochi chilometri. I due sono stati trovati in possesso di quindici grammi di cocaina e cinque di crack. Sequestrati anche 750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Laè stata arrestata su disposizione della Procura di Avellino. Segui ZON.IT su Google News.

