Bardolino Film Festival 2023 | Claudia Gerini e Daniele Vicari presidenti delle giurie

L'edizione 2023 del Bardolino Film Festival, in programma sulle rive del lago di Garda a giugno, avrà due giurie, presiedute da Claudia Gerini e Daniele Vicari.L'attrice Claudia Gerini e il regista Daniele Vicari presiederanno le giurie dei corti e documentari al Bardolino Film Festival 2023.