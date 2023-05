Barcone affondato nel Tevere | è il Lian Club Il musicista | ‘Ho lasciato tutto e sono scappato’

(Di venerdì 12 maggio 2023) È il, un noto bar e ristorante con una terrazza per cocktail e vista sulla città, ilieri pomeriggio a Roma nel, all’altezza di ponte Cavour, nella golena di destra. A notare che qualcosa non andava, intorno alle 17:00,stati gli agenti della polizia locale, che hanno visto che il mezzo fluviale stava imbarcando acqua, inclinandosi pericolosamente.quindi scattati i soccorsi, nel tentativo, rivelatosi purtroppo inutile, di salvare il. Operazioni di soccorso durate tutta la notte Nell’immediato gli agenti della Polizia Locale, reparto tutela fluviale, hanno avvisato i vigili del fuoco e disposto la chiusura della pista ciclabile nel tratto corrispondente alla posizione del. ...

Suli vigili del fuoco hanno cercato, grazie a una motopompa, di drenare l'acqua . Nel contempo, i loro colleghi sommozzatori perlustravano dal fondo esterno l'imbarcazione per capire dove ...Intorno alle 6 il Nadir ha raggiunto il punto in cui unera già: in 38 erano stati soccorsi da pescherecci. L'equipaggio della nave umanitaria ha accolto a bordo tre persone che ...... accompagnate da altre 15 persone, nella notte di lunedì 17 aprile, e che ilsu cui viaggiavano èintorno a mezzanotte.

“La chiatta della cucina si è semplicemente inclinata verso un lato a causa di uno dei 15 cassoni su cui poggia, probabilmente perché danneggiato da uno scontro con un tronco portato dalla corrente de ...È il Lian Club, un noto bar e ristorante con una terrazza per cocktail e vista sulla città, il barcone affondato ieri pomeriggio a Roma nel Tevere, all’altezza di ponte Cavour, nella golena di destra.