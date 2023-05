Barbara D’Urso | gelo a Mediaset | parole di fuoco contro di loro…

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 12 maggio 2023)si è trovata a dover gestire una grave serie di incompetenze: che siano una strategia per danneggiarla? Come si sa ormai da tempo il regno incontrastato disu Canale 5 è terminato. Fino a quattro o cinque anni fa l’amatissima conduttrice era presente sul palinsesto di Canale 5 con ben quattro programmi diversi, mettendo in atto una vera e propria monopolizzazione dell’emittente.boicottata da? – Fonte: Instagram @carmelitadurso – Grantennistoscana.itAd un certo punto, però, gli ascolti collezionati dallasono andati irrimediabilmente calando a causa di un disaffezionamento del pubblico, forse ormai annoiato da determinate dinamiche. Questo ha portato a un forte ...