Bandiere blu | ventidue sono in Puglia ELENCO Trentasettesima edizione

(Di venerdì 12 maggio 2023)458 le località di mare in Italia a fregiarsi, per il 2023, della bandiera blu. Stamani a Roma la consegna delleai sindaci, funestata purtroppo dalla morte del primo cittadino delle isole Tremiti. La Liguria è in testa alla graduatoria con 32blu, segue lacon 22. Eccole: Bisceglie Carovigno Castellaneta Fasano Gallipoli Ginosa Isole Tremiti Leporano Margherita di Savoia Maruggio Melendugno Monopoli Nardò Ostuni Polignano a Mare Peschici Salve Vieste Zapponeta L'articoloblu:in proviene da Noi Notizie..

