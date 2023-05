Bandiere Blu | la Campania sale a quota 19 | le località

(Di venerdì 12 maggio 2023) Salgono a diciannove, in totale, leblu in, dopo la “promozione” di San Mauro Cilento. Con la ‘promozione’ di San Mauro Cilento, sono ora 19 in totale leBlu in. Cinque si trovano in provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense ed Anacapri. Quattordici in

Lesono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. Il ...= '1683897458' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Rispetto allo scorso anno ci sono 16in più, tutte assegnate dalla Foundation ...Il lago di Garda sempre più. Proprio come leconcesse dalla fondazione omonima ai comuni con le acque più pulite. Sono ben due i comuni che si uniscono a Gardone, che vanta da 13 anni l'importaante riconoscimento. ...

Bandiere blu 2023, le 226 località premiate: boom di Liguria e Puglia (2 anche in Lombardia) Corriere della Sera

Napoli, 12 mag. (askanews) – “Sono 19 quest’anno le Bandiere Blu assegnate alla Campania, ancora una in più rispetto al 2022. È un riconoscimento importante che conferma l’attenzione e l’impegno della ...Quattro comuni "bagnati" dal mar Ionio (Bernalda, Nova Siri, Pisticci e Policoro) e un solo comune che si affaccia sul Tirreno (Maratea).