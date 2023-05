Bandiere Blu | anche nel 2023 sul litorale laziale ne sventolano 10

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma – Si confermano dieci,quest’anno, le spiagge premiate con la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee). In tutta Italia, nel, spettano a 226 Comuni e 84 approdi turistici, per complessive 458 spiagge, corrispondono a circa l’11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Il riconoscimento, giunto alla sua 37ma edizione, è stato annunciato questa mattina nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del Cnr. Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno. 17 sono i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. A livello nazionale, la Liguria segna 2 nuovi ingressi (Laigueglia e Sori) e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni ...

Sono dieci le località nel Lazio che hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu per il 2023. Due in provincia di Roma, le restanti otto in quella di Latina.