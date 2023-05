Bandiere blu 2023 | salgono a 226 le località premiate | 17 new entry | Liguria e Puglia regine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono 226 leitaliane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera bluper la qualità del loro ambiente: 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. I nuovi ingressi sono 17, uno solo il Comune non confermato. L’elenco dellecomprende 458 spiagge, l’11% dei lidi premiati a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici. Il riconoscimento viene assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità che ha sede in Danimarca ed è presente in 81 paesi. La Bandiera blu viene attribuita sulla base di diversi indicatori, tra cui: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei ...

Orbetello è Bandieraper la prima volta nella storia con sei spiagge. La città balneare in provincia di Grosseto è la new entry nell'elenco delle spiagge Bandiera2023 annunciato oggi, 12 maggio per la 37esima edizione della classifica firmata dalla Ong danese Fee (Foundation for environmental education). Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti , si è ...Con la 'promozione' di San Mauro Cilento , sono ora 19 in totale le localitàin Campania . Cinque si trovano in provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense ed Anacapri. Quattordici in quella di Salerno: Positano, Capaccio Paestum,...FOSSACESIA " Dopo il rosa della grande partenza del Giro d'Italia, Fossacesia si tinge dicon la 22esima bandiera. Ritirate oggi, presso la sede del CNR a Roma, led'Italia e fra queste, per il 22esimo anno consecutivo, c'è Fossacesia che ha conquistato il prezioso sigillo per le acque eccellenti del suo mare per tutti i suoi 5 km di spiaggia. ...

Bandiere blu 2023, le 226 località premiate: boom di Liguria e Puglia (2 anche in Lombardia) Corriere della Sera

Anche nel 2023 sono state assegnate le Bandiere Blu. In Campania sono 19, con una sola new entry rispetto allo scorso anno: San Mauro Cilento, nel ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...