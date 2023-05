Bandiere Blu 2023 | quest' anno sono 226 16 in più | da Catanzaro a Termoli | le new entry

Lesono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. Il ...E' morto questa mattina a Roma il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia) Giuseppe Calabrese . Il sindaco, che era a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle, ha avuto un improvviso malore ed è poi deceduto in ospedale. Calabrese aveva 66 anni ed era stato rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze. Era già stato primo cittadino durante ...Giuseppe Calabrese , il sindaco delle Isole Tremiti ( Foggia ), è morto stamani a Roma per un malore improvviso . Il sindaco era nella Capitale per la cerimonia di assegnazione delle. Giuseppe Calabrese dopo il malore è stato portato d'urgenza in ospedale e qui è deceduto. Carabiniera muore in un incidente in auto: Emily Vegliante aveva 23 anni, lascia un figlio ...

Bandiere Blu 2023: Liguria e Puglia staccano tutti, ecco gli Oscar delle spiagge italiane la Repubblica

Sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2023 per la qualità del loro ambiente, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno: sono 17 i ...Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 ...