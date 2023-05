Bandiere Blu 2023 | Liguria e Puglia in testa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Assegnate quest'anno a 226 Comuni, per complessive 458 spiagge, e 84 approdi turistici LeBlusono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 226 Comuni e 84 approdi turistici: 226 Comuni italiani, per complessive 458 spiagge, corrispondono a circa l’11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Il riconoscimento, alla sua 37esima edizione, è assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ed è stato annunciato questa mattina nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del Cnr. Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno. Sono 226 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. In ...