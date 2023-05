Bakhmut | Prigozhin invita Shoigu | ' Venga a vedere di persona la situazione'

Nella direzione di, le unità delle Forze armate ucraine stanno cercando di sfondare la difesa e, sfortunatamente, in alcuni luoghi ci riescono", ha detto, aggiungendo che "numerose ...... le dichiarazioni del leader della compagnia paramilitare russa Wager, Evgenij, sulla ... 'Non abbiamo perso una sola posizione aquesta settimana', ha sottolineato infine Maliar.Continuano le schermaglie tra il Cremlino e il gruppo di mercenari Wagner, impegnati a. Yevgeny, fondatore della famigerata società di contractor russi, ha invitato il ministro della Difesa Sergei Shoigu a visitare la città diper valutare la situazione sul ...

Controffensiva Ucraina a Bakhmut. Prigozhin: "Kiev ha attaccato" Adnkronos

La controffensiva ucraina sarà potenziata da Skynez, una sorta di “arma segreta” in costruzione in Italia: se Kiev avanza, in Ucraina però aumentano i rischi di una guerra nucleare.Giorno numero 443 del conflitto in Ucraina e ancora una volta il centro dell'attenzione è su Bakhmut. Un ufficiale dell'esercito di Kiev ha dichiarato che, ...