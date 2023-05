Bakhmut | Mosca nega | “Kiev non ha sfondato linea del fronte”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Forte esplosione in centro a Melitopol questa mattina Il ministero della Difesa dihato che l’esercito ucraino abbialadelin vari punti, come sostenuto da diverse fonti su Telegram, sostenendo che la situazione sul campo è sotto controllo. Il riferimento è a quanto hanno scritto molti blogger militari russi, secondo i quali le forze diera avanzato a nord e a sud della città di, assediata da mesi nell’Ucraina orientale. Secondo alcuni sarebbe quindi iniziata la tanto attesa controffensiva di primavera, di cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva parlato proprio ieri sottondo che sarebbe stato necessario ”più tempo”. In un post il ministero della Difesa russo ha scritto che “le ...

Bakhmut, Ucraina avanza. Prigozhin ora preoccupa Mosca Adnkronos

Volodymyr Zelensky predica calma e sottolinea come la controffensiva sul fronte di guerra non sia ancora cominciata. Secondo il presidente ucraino c’è bisogno di altro tempo per preparare il tanto ...Il ministro della difesa della Russia smentisce le voci secondo cui gli ucraini abbiano sfondato le posizioni al confine ...