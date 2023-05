Bakhmut | Mosca nega | Kiev non ha sfondato linea del fronte

Il ministero della Difesa diha negato che l'esercito ucraino abbia sfondato la linea del fronte in vari punti, come ...i quali le forze di Kiev era avanzato a nord e a sud della città di, ...Il nemico ci sta semplicemente ingannando per i suoi scopi militari', ha aggiunto 2023 - 05 - 12 07:25:18smentisce Kiev: niente avanzata aIl ministero della Difesa russo ha smentito ...Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin starebbe "disturbando seriamente i vertici" di. A dirlo è il think - tank statunitense Institute for the study of war nel suo ultimo ...la cattura di

Kiev: «A Bakhmut in fase offensiva». Mosca: «Non stanno avanzando»

Kiev, 12 mag. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa di Mosca ha negato che l'esercito ucraino abbia sfondato la linea del fronte in vari ...Fonti ucraine spiegano che a Bakhmut sarebbe in corso un’offensiva che avrebbe costretto i nemici a mettersi sulla difensiva. Mosca smentisce: "Situazione sotto controllo" ...